Jack Black, Flea, Macaulay Culkin in Alex Rodriguez na tekmi Lakersov

Zmago Jezernikov so na domačem igrišču v Crypto.com Areni v Los Angelesu pospremili tudi hollywoodski zvezdniki, ki so zvesti navijači moštva. Prvi krog končnice lige NBA je tako ob igrišču privabil najbolj zveste zvezdniške obraze, ki so za Luko Dončića navijali že od prestopa iz Dallasa, manjkali pa niso niti tokrat.

Igralec Macaulay Culkin je navijal v spremstvu žene Brende Song, zakonca pa so ob igrišču v zadnjih mesecih že večkrat opazili. Med najbolj navdušenimi in zagretimi navijači tekme, na kateri se je ekipa Los Angeles Lakers pomerila z Minnesota Timberwolvesi, sta bila igralec Jack Black, ki je pomahal z belo brisačo, in basist Flea, ki je ob Dončićevih trojkah stoje ploskal in s kriki spodbujal Jezernike.