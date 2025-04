Jack Black, Flea, Macaulay Culkin in Alex Rodriguez navijali za Lakerse

Los Angeles Lakers imajo med zvestimi navijači tudi zvezdniške obraze, ti pa niso manjkali niti na drugi tekmi prvega kroga končnice košarkarske lige NBA. Na domačem igrišču v mestu Angelov so tokrat za Luko Dončića in njegovo moštvo navijali igralca Jack Black in Macaulay Culkin, basist skupine Red Hot Chili Peppers Flea in nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez.