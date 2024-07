Jack Black odpovedal turnejo zaradi prijateljevega komentarja o Trumpu

Glasbenik in igralec Jack Black je sporočil, da je odpovedal svojo turnejo Tenacious D, po tem, ko ga je njegov kolega Kyle Gass presenetil s komentarji o poskusu atentata na Donalda Trumpa . Član benda Tenacious D Kyle Gass je med nastopom oslabil domnevni poskus atentata na Trumpa. Ob odpovedi turneje je Jack dejal: "Bil sem zaslepljen nad tem, kar je bilo izrečeno na koncertu v nedeljo. Nikoli ne bi opravičil sovražnega govora ali spodbujal političnega nasilja v kakršni koli obliki. Po dolgem premisleku se mi zdi, da ni več primerno nadaljevati Turneja Tenacious D in vsi prihodnji ustvarjalni načrti so na čakanju. Hvaležen sem oboževalcem za njihovo podporo in razumevanje."

Komični duo, ki ga sestavljata Jack in Kyle Gass, je v soboto nastopil v Sydneyju v Avstraliji, kjer je Kyle spregovoril o streljanju. Na odru so bili le nekaj ur po poskusu atentata na Trumpa na shodu v Milwaukeeju v Pensilvaniji. Zaradi strelov je bilo več poškodovanih, eden mrtev, Trumpu pa je krogla prebodla uho.

Kyle je med nastopom, na odru, od Jacka prejel torto, ob praznovanju svojega 64. rojstnega dne. Slednji mu je rekel, naj si nekaj zaželi. Ob pihu svečke je Kyle rekel: "Naslednjič ne zgrešite Trumpa." Videti je bilo, da se je občinstvo komentar nasmejal, vendar so mnogi zdaj šalo obsodili. Avstralski zvezni senator Ralph Babet je izdal pismo, v katerem poziva, naj se Tenaciousa D takoj izžene iz Avstralije. "Tenaciousa D je treba nemudoma odstraniti iz države, potem ko je član želel atentat na Donalda Trumpa na njihovem koncertu v Sydneyju," je zapisal in dodal: "Najostreje obsojam poziv Tenaciousa D. k političnemu nasilju v nedeljo v Sydneyju. Zagovarjanje in/ali želja po atentatu na predsednika je nesramno, odvratno, umazano, zlobno in nikakor nesprejemljivo. To ni bila šala, bil je smrtno resen, ko je želel predsednikovo smrt. Vse, kar je manj kot deportacija, je odobritev streljanja in poskusa atentata na Donalda J. Trumpa, 45. in kmalu 47. predsednika Združenih držav."

V nadaljevanju pisma je dodal: "Avstralija je Novaka Đokovića po krivem pridržala in mu zavrnili vstop v državo, ker je domnevno spodkopal zaupanje javnosti v cepljenje. Dovoliti, da Tenacious D ostane v Avstraliji po pozivu k smrti predsednika, je nepredstavljivo in potrjuje šibkost našega trenutnega predsednika vlade."

Turneja naj bi trajala do oktobra. Pred odhodom na Novo Zelandijo naj bi izvedli več koncertov v Avstraliji. Skupina je imela razprodane koncerte tudi v ZDA in naj bi končala turnejo v Pensilvaniji.