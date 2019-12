Jack Black se po izidu novega Jumanjija želi upokojiti

Jack pa je tudi član glasbene skupine Tenacious Din ima tako tudi na glasbenem področju še nekaj dela. Povedal je: "Rad bi naredil še eno ploščo s Tenacious D."Potem pa je dodal: "Mogoče le še en film." Igralcu je namreč všeč ideja zgodnje upokojitve. "No, ne tako zgodnje," je dodal. "Star sem 50."

Black, ki je svojo prvo vlogo v filmu dobil v devetdesetih letih, se lahko pohvali z bogato kariero. "Že dolgo časa govorim, da je to zadnji film. Bomo videli. Ne morem reči, kaj je moja naslednja stvar, saj je za to še nekoliko prezgodaj. Še nekaj asov imam v rokavu, ampak ne prav veliko. Želim zaključiti precej kmalu. Odjahati v sončni zahod,"je dejal v svojem značilnem šaljivem slogu.

"Preveč časa preživim zdoma. Mogoče bom tukaj v mestu imel televizijsko oddajo, zato da lahko delam od devetih do petih in grem nato domov," je pojasnil. Poudaril pa je, da še nič ni dokončno, saj mu niso všeč načrti za pet let. "Če bi kaj prišlo vmes, če bi na primer (Quentin) Tarantino želel, da posnamem film, bi ga," je povedal.