Jack Black z zastavo pospremil prihod zmagovalca v cilj

Zvezdniki filma Super Mario: Galaktični film so združili prijetno s koristnim. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy in Jack Black, ki se na Japonskem mudijo v okviru promocije novega filma, so si v živo ogledali veliko nagrado Japonske, Black pa je zmagovalca Kimija Antonellija s ciljno zastavo pospremil ob prihodu v cilj. Pratt se je dirke udeležil z najstarejšim sinom Jackom, Taylor-Joy pa je družbo delal soprog Malcolm McRae.

Prijatelja Anya Taylor-Joy in Lewis Hamilton. FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogo v seriji Damin gambit, se je na prizorišču srečala tudi z dobrim prijateljem, zvezdnikom formule 1 Lewisom Hamiltonom. Na prizorišču sicer ni manjkalo zvezdnikov, tam so bili tudi igralci Keegan-Michael Key, Brie Larson, Charlie Day in Benny Safdie.