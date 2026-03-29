Jack Black z zastavo pospremil prihod zmagovalca v cilj

Zvezdniki filma Super Mario: Galaktični film so združili prijetno s koristnim. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy in Jack Black, ki se na Japonskem mudijo v okviru promocije novega filma, so si v živo ogledali veliko nagrado Japonske, Black pa je zmagovalca Kimija Antonellija s ciljno zastavo pospremil ob prihodu v cilj. Pratt se je dirke udeležil z najstarejšim sinom Jackom, Taylor-Joy pa je družbo delal soprog Malcolm McRae.
Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogo v seriji Damin gambit, se je na prizorišču srečala tudi z dobrim prijateljem, zvezdnikom formule 1 Lewisom Hamiltonom. Na prizorišču sicer ni manjkalo zvezdnikov, tam so bili tudi igralci Keegan-Michael Key, Brie Larson, Charlie Day in Benny Safdie.
Zmagovalec velike nagrade Japonske je postal Kimi Antonelli. 19-letni mladenič je v Suzukiju slavil svojo drugo zaporedno zmago, s katero je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku prvenstva formule 1. Drugo mesto je zasedel Oscar Piastri, tretje pa Charles Leclerc.
