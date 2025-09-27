Svetli način
Tuja scena

Jack Miller čestital ženi: Hvala za vse, kar počneš za najino družino

Sydney, 27. 09. 2025 09.25 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Avstralski motociklist Jack Miller je na družbenem omrežju delil fotografije soproge, ki praznuje rojstni dan, v čestitki pa izrazil svojo hvaležnost, da njemu in njuni hčerki polepša vsak dan posebej. 30-letnik in Ruby Adriana sta se poročila leta 2022, leto pozneje pa sta prvič postala starša.

Jack Miller praznuje ženin rojstni dan, obeležil pa ga je tudi z objavo na družbenem omrežju. 30-letni avstralski dirkač MotoGP je delil nekaj fotografij Ruby Adriane, ob njih pa v čustveni objavi izrazil hvaležnost za vse, kar počne zanj in za njuno družino. Vplivnici so med komentarji čestitali tudi številni njegovi sledilci, ki so pohvalili njegov zapis.

"Najsrečnejši rojstni dan moji najboljši prijateljici na tem svetu! Hvala za vse, kar počneš zame in za najino družino. Tvoj zagon, nesebičnost, prijaznost in empatija. Zaradi tebe je vsak dan boljši. Rada te imava, draga, in upava, da imaš čudovit dan. Pip in jaz," je ženi z zapisom čestital 30-letnik, Ruby pa se mu je med komentarji zahvalila z besedami: "Zelo te imam rada, dragi. Hvala, moja ekipa."

 Čestitali so ji tudi številni dirkačevi sledilci, ki so ji zaželeli vse dobro, hkrati pa pohvalili Millerja, da je ženi namenil tako lepo in čustveno čestitko. Tudi sicer zakonca Miller z oboževalci večkrat delita utrinke iz zasebnega življenja in si na družbenem omrežju izkazujeta naklonjenost z objavami.

