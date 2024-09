Jack Miller s simpatičnim posnetkom praznoval rojstni dan svoje hčerke

OGLAS

Jack Miller je pred letom dni prvič okusil čare očetovstva. Ob prvem rojstnem dnevu svoje hčerkice sta z ženo Ruby Adriano Miller v videu zbrala nekaj utrinkov zadnjega leta, simpatičen posnetek pa delila na družbenih omrežjih. "Vse najboljše za prvi rojstni dan naši dojenčici Pip Florence, čarobna si. Naša nasmejana, predrzna, glasna, krogla sreče in ljubezni. Kakšna sreča, da te lahko vzgajamo in da si do konca življenja naša. Svet je s tabo svetlejši, polnejši in bolj poseben," je na Instagramu zapisal motociklistični dirkač.

Čustveni Avstralec je ob tem pripisal, da je neskončno hvaležen za vse trenutke s hčerko. "Kjer koli živiš, za 90 odstotkov časa preprosto obtičiš z mamo in očetom. Nekaj posebnega je v tem, da smo vedno samo mi trije na drugem koncu sveta. Skupaj ustvarjamo spomine, rasteva s tabo, gremo na 101 izlet v park, ti pokaževa svet in te gledava, kako se vsak dan učiš. Resnično lahko vpijeva vsak trenutek s tabo in tako sva srečna, da imamo tako posebno vez," je zapisal ob video.