Jack Nicholson po dolgem času s sinom v javnosti

Jacka so pred prizoriščem pričakali oboževalci in paparaci.

Igralca je pred prizoriščem pričakalo nekaj zvestih oboževalcev, ki so želeli njegovega avtograma, s čimer jim je Nicholson tudi ustregel in podpisal nekaj plakatov.

Jack in njegov sin sta redna obiskovalca tekme Lakersov, nazadnje sta bila skupaj na tekmi NBA januarja 2020. Ray, ki ga ima Nicholson z razmerja z Rebecco Broussard, gre karierno po očetovih stopinjah, saj je tudi on igralec. Septembra je začel s snemanjem trilerja Out of the Blue skupaj z igralko Diane Kruger.