Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jack Osbourne: Oče nas redno obiskuje v sanjah

London, 18. 01. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Jack Osbourne

Kljub smrti rock legende Ozzyja Osbourna njegova družina še vedno čuti njegovo prisotnost. Sin Jack je delil ganljivo izkušnjo o podobnih sanjah, s katerimi se soočajo družinski člani. "Vsi ga sanjamo. V sanjah se smeji. In pravi: 'Samo nehaj se prekleto jokati'," je med drugim dejal 40-letnik, ki bo kmalu ponovno zibal.

Po besedah Jacka Osbourna je Ozzy Osbourne še vedno zelo povezan s svojo družino. Med intervjujem v oddaji Billy Morrison's Influenced je sin pokojnega, ki je pred kratkim razkril, da bo ponovno očka, razkril, da so on, njegova žena Aree Gearhart in njegove hčerke imeli podobne sanje, povezane s pokojno rock legendo. "Vsi ga sanjamo. V sanjah se smeji. In pravi: 'Samo nehaj se prekleto jokati'," je dejal najmlajši otrok princa teme.

Jack Osbourne in žena Aree
Jack Osbourne in žena Aree
FOTO: Profimedia

Podobne sanje naj bi tako imeli vsi družinski člani. "Vsakič se smeji. Jaz, moja žena in moje hčerke, vsi sanjamo isto. Ves čas ga vidimo v sanjah, kako se smeji," je dejal. Med intervjujem je voditelj Billy Morrison razkril, da je imel tudi sam podobne sanje o Ozzyju. "Videl sem ga. Dobro je, Jack. Nič ga ne boli," je rekel.

Preberi še Jack Osbourne pričakuje petega otroka: Ozzy je vedel, da bo znova dedek

Kljub težkemu obdobju pa bo v družino Osbourne kmalu na svet prijokal še en razlog za veselje. Jack se bo namreč z ženo Aree Gearhart razveselil drugega skupnega otroka. 40-letnik ima sicer še tri hčerke z nekdanjo ženo Liso Stelly.

"To je čudovito, zelo sva navdušena. Lahko rečem, da je bilo nekako načrtovano. Morda nekoliko prej, kot sva pričakovala, a vsekakor je to nekaj, kar sva si želela, in po čudežu se je zgodilo," je povedal Osbourne za The Sun on Sunday in dodal, da je njegov oče pred smrtjo že vedel, da se bo njuna družina povečala.

Jack Osbourne Ozzy Osbourne družina sanje nosečnost

Messi z ženo navdušil oboževalce z vročimi fotografijami

Hči Cristiana Ronalda osupnila: pokazala svoj pevski talent

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
18. 01. 2026 09.19
nehajte se drogirat pa vas ne bo vec
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450