Jack Osbourne: Oče nas redno obiskuje v sanjah

Po besedah Jacka Osbourna je Ozzy Osbourne še vedno zelo povezan s svojo družino. Med intervjujem v oddaji Billy Morrison's Influenced je sin pokojnega, ki je pred kratkim razkril, da bo ponovno očka, razkril, da so on, njegova žena Aree Gearhart in njegove hčerke imeli podobne sanje, povezane s pokojno rock legendo. "Vsi ga sanjamo. V sanjah se smeji. In pravi: 'Samo nehaj se prekleto jokati'," je dejal najmlajši otrok princa teme.

Podobne sanje naj bi tako imeli vsi družinski člani. "Vsakič se smeji. Jaz, moja žena in moje hčerke, vsi sanjamo isto. Ves čas ga vidimo v sanjah, kako se smeji," je dejal. Med intervjujem je voditelj Billy Morrison razkril, da je imel tudi sam podobne sanje o Ozzyju. "Videl sem ga. Dobro je, Jack. Nič ga ne boli," je rekel.

Kljub težkemu obdobju pa bo v družino Osbourne kmalu na svet prijokal še en razlog za veselje. Jack se bo namreč z ženo Aree Gearhart razveselil drugega skupnega otroka. 40-letnik ima sicer še tri hčerke z nekdanjo ženo Liso Stelly.

"To je čudovito, zelo sva navdušena. Lahko rečem, da je bilo nekako načrtovano. Morda nekoliko prej, kot sva pričakovala, a vsekakor je to nekaj, kar sva si želela, in po čudežu se je zgodilo," je povedal Osbourne za The Sun on Sunday in dodal, da je njegov oče pred smrtjo že vedel, da se bo njuna družina povečala.