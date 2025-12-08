Svetli način
Tuja scena

Jack Osbourne pričakuje petega otroka: Ozzy je vedel, da bo znova dedek

London, 08. 12. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 6 minutami

Jack Osbourne se bo z ženo Aree Gearhart razveselil drugega skupnega otroka, svojega petega. Par je veselo novico razkril ob izločitvi 40-letnika iz resničnostne oddaje I'm a Celebrity, sin pokojnega rockerja Ozzyja Osbourna pa je dodal, da je njegov oče pred smrtjo vedel, da bo znova postal dedek.

Družina Osbourne se bo znova povečala. Sin Ozzyja in Sharon je v nedavnem intervjuju za The Sun on Sunday ob izločitvi iz resničnostne oddaje I'm a Celebrity razkril, da se bosta z ženo Aree Gearhart razveselila drugega skupnega otroka. 40-letnik ima sicer še tri hčerke z nekdanjo ženo Liso Stelly.

"To je čudovito, zelo sva navdušena. Lahko rečem, da je bilo nekako načrtovano. Morda nekoliko prej, kot sva pričakovala, a vsekakor je to nekaj, kar sva si želela, in po čudežu se je zgodilo," je povedal Osbourne in dodal, da je njegov oče pred smrtjo že vedel, da se bo njuna družina povečala.

Dejal je, da je vesela novica v času, ko družina še žaluje za pevcem, ki je umrl julija, dobrodošla: "Zdi se mi, da je to zdravo razvedrilo, ki dopolnjuje krog življenja v nekem čudnem smislu. Veliko energije žalovanja je pretvorilo v upanje."

Jack Osbourne v solzah o trenutku, ko je izgubil očeta: Nismo pričakovali

Jack in Aree sta par od leta 2019, pred oltar pa sta stopila štiri leta pozneje. Hčerke Maple sta se razveselila julija 2022, Jack pa ima še 13-letno Pearl, 10-letno Andy in 7-letno Minnie iz zakona z nekdanjo ženo.

