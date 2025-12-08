Jack Osbourne pričakuje petega otroka: Ozzy je vedel, da bo znova dedek

Družina Osbourne se bo znova povečala. Sin Ozzyja in Sharon je v nedavnem intervjuju za The Sun on Sunday ob izločitvi iz resničnostne oddaje I'm a Celebrity razkril, da se bosta z ženo Aree Gearhart razveselila drugega skupnega otroka. 40-letnik ima sicer še tri hčerke z nekdanjo ženo Liso Stelly .

"To je čudovito, zelo sva navdušena. Lahko rečem, da je bilo nekako načrtovano. Morda nekoliko prej, kot sva pričakovala, a vsekakor je to nekaj, kar sva si želela, in po čudežu se je zgodilo," je povedal Osbourne in dodal, da je njegov oče pred smrtjo že vedel, da se bo njuna družina povečala.

Dejal je, da je vesela novica v času, ko družina še žaluje za pevcem, ki je umrl julija, dobrodošla: "Zdi se mi, da je to zdravo razvedrilo, ki dopolnjuje krog življenja v nekem čudnem smislu. Veliko energije žalovanja je pretvorilo v upanje."