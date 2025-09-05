Svetli način
Tuja scena

Jack Osbourne v solzah o trenutku, ko je izgubil očeta: Nismo pričakovali

London, 05. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Jack Osbourne je v ganljivi izpovedi na YouTubu delil trenutek, ko je izvedel za smrt svojega očeta Ozzyja Osbourna. Priznal je, da novice o smrti niso pričakovali, kljub težavam z zdravjem, s katerimi se je spopadal slavni pevec. Jack je v videoposnetku izrazil tudi globoko hvaležnost, da je lahko preživel zadnje dni z očetom.

Jack Osbourne se je zlomil, medtem ko se je spominjal trenutka, ko je izvedel, da je umrl njegov oče Ozzy Osbourne. V videoposnetku, objavljenem na YouTube, je sin pokojnega zvezdnika povedal, da je oseba, ki je 30 let delala za njegovo družino, potrkala na njegova vrata ob 3.45 zjutraj, in priznal, da je takoj vedel, da mu bo sporočila nekaj slabega. 

"Ko sem pogledal skozi okno in videl, da je to ona, sem vedel, da se je zgodilo nekaj hudega," je dejal Jack in razkril: "Obvestili so me, da je moj oče umrl." 

39-letnik je povedal, da je hvaležen, da je zadnjih nekaj dni očetovega življenja preživel z njim. Priznal je, da so z družino načrtovali odhod na počitnice na Portugalsko, a so potovanje odpovedali in ostali v Angliji še en teden, potem ko so vsi njegovi otroci zboleli za trebušno gripo. "Še nikoli nisem bil bolj hvaležen za svoje otroke, da imajo trebušno gripo, kot sem danes," je povedal.

Sharon in Ozzy Osbourne
Sharon in Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia

Jack je pripomnil, da je bil zaradi očetove smrti sicer žalosten, a hkrati miren, saj je vedel, da zaradi slabšega zdravja ne trpi več v bolečinah in trpljenju. "Želim si, da bi bil še vedno tukaj, želim si, da bi bil, veste, še vedno z nami, ampak imel je težke čase in mislim, da so ljudje to videli na koncertu. A nihče ni pričakoval, da se bo to zgodilo tako hitro," je dejal in priznal, da njegove smrti niso pričakovali.

Jack je povedal, da se je njegov oče po ponovni združitvi s člani skupine Black Sabbath in poslovilnem koncertu, ki se je julija odvil v Birminghamu, veselil nove življenjske faze in si je želel preživeti več časa v Angliji ter se družiti s svojimi vnuki. Nekdanji resničnostni zvezdnik je nato gledalcem v solzah dejal, da je izjemno hvaležen, da je imel legendarnega pevca za svojega očeta. "Bil je zelo zapleten. Bil je zabaven, čuden, neroden in preprosto smešen ter tako pronicljiv," je dejal.

Ozzy je umrl 22. julija v 77. letu starosti zaradi srčnega napada. Zadnja leta življenja je trpel tudi za koronarno arterijsko boleznijo in Parkinsonovo boleznijo.

