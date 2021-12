Jack Osbourne znova pred oltar: Ne bi mogel biti srečnejši

"Danes sem zaprosil najlepšo in najbolj ljubečo žensko, ki sem jo kdaj srečal, da se poroči z mano," je na Instagramu razkril 36-letni Osbourne. "Rekla je da!!" "Življenje je sestavljeno iz vrste vrat in tako sem navdušen, da grem skozi ta z njo," je nadaljeval.

Isto fotografijo je na svojem profilu na Instagramu delila tudi Aree, zraven pa pripisala: "Danes me je moj najboljši prijatelj prosil, naj se poročim z njim v čarobni zimski čudežni deželi. Ljubila te bom za vedno … Jack Osbourne. Moja sorodna duša, moj partner, moj zaščitnik. Pripravljena sem za vedno biti s tabo in najinim rodom."

Jack in Aree sta v razmerju od leta 2019, v razmerje pa sta se spustila po koncu Osbournove ločitve od nekdanje žene Lise Stelly, s katero imata skupaj tri hčerke, devetletno Pearl, šestletno Andy in triletno Minnie. Jack in Lisa sta bila poročena šest let.

Novica o Osbournovi zaroki pa je v javnost prišla sedem mesecev po tem, ko je nekdanji resničnostni zvezdnik praznoval pomemben mejnik, in sicer 18 let treznosti. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so mu na tej poti izkazali podporo in ljubezen.