'Jackassovec' Steve-O hvaležen za 13 let treznosti

Steve-Oima dober razlog za praznovanje - tokrat brez alkohola in prepovedanih substanc - trezen je namreč že celih 13 let. ''Tako sem hvaležen, da danes proslavljam 13 let treznosti,'' je zapisal na družbenih omrežjih, ob tem pa je delil zanimivi fotografiji prej in potem. Prva izvira iz leta 2006, na njej pa ga obkrožajo pijača in tablete, med tem, ko ima prižgano cigareto, na drugi pa ima okrog sebe same zdrave produkte, ki prikazujejo stanje leta 2021.