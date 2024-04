Jackie Chan o svojem zdravstvenem stanju: Ne skrbite, v redu sem

Igralec Jackie Chan je pomiril oboževalce in jim sporočil, da je z njim vse v redu, po tem, ko so se pojavili pomisleki glede njegovega zdravstvenega stanja na podlagi videza na fotografijah, objavljenih v začetku tega leta. Igralec in kaskader, znan po vlogah v filmih Ful gas, Karate Kid in Pijani mojster, je nedavno dopolnil 70 let, ko so ga fotografirali s sivimi lasmi, pa so se oglasili zaskrbljeni oboževalci.

Igralec in kaskader Jackie Chan, zvezdnik franšize Kung Fu Panda in Ful gas, je na družbenem omrežju delil arhivske fotografije svoje kariere, s katerimi je obeležil 70. rojstni dan, poslal pa je tudi sporočilo svojim oboževalcem in jim zagotovil, da je z njim vse v redu. Ti so v začetku leta izrazili skrb zanj na podlagi njegovega videza, saj se je pojavil v javnosti s sivimi lasmi in osivelo brado, zdaj pa je zvezdnik pojasnil, da je vse to bilo za vlogo, v kateri je nastopil.

Jackie Chan je dopolnil 70 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Chan, ki je pred dnevi dopolnil 70 let, je na družbenem omrežju sporočil, da je bil njegov postaran izgled del lika, ki ga je nedavno zaigral: "Ne tako dolgo nazaj je nekaj prijateljev na internetu opazilo moje fotografije in so bili zaskrbljeni zame in za moje zdravje. To priložnost bi rad izkoristil in vsem sporočil, da ne skrbite zame! To je le za moj prihajajoči film. Lik, ki ga igram, ima sive lase, belo brado in postaran videz."

"Skozi leta sem bil vedno pripravljen preizkusiti nove stvari, ne glede na to ali so to bili kaskaderski podvigi ali sprememba videza," je še zapisal igralec, ki ima na Instagramu 6,2 milijona sledilcev. Chan je zaigral v več kot 30 umetniških filmih v svojem rodnem Hongkongu, preden je leta 1995 s filmom Pretep v Boronxu zaslovel po vsem svetu. Igralec, ki je dobil častnega oskarja, več podrobnosti o novem filmu, za katerega je spremenil videz, ni razkril. Trenutno je v produkciji več njegovih filmov, vključno z novim filmom franšize Karate Kid, v katerem je prvič zaigral leta 1984.