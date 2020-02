Jackie Chan v boju s koronavirusom

65-letniJackie Chan, kitajski mojster borilnih veščin in filmski igralec je na spletnem omrežju Weibo zapisal, da bo osebi, ki bo razvila zdravilo proti koronavirusu dal nagrado v višini milijon juanov (okoli 131 tisoč evrov): "Znanost in tehnologija sta ključnega pomena za premagovanje virusa in verjamem, da ima veliko ljudi enako misel kot jaz in upam, da se bo zdravilo čim prej razvilo. Imam naivno idejo – ne glede na to, kateri posameznik ali organizacija razvije zdravilo, se jim želim zahvaliti z milijonom juanov."

V zapisu pa je še dejal, da upa, da njegova namera ne bo narobe razumljena. "Ne gre za denar. Toda ne želim več gledati, da so nekdaj polne ulice prazne, in nočem gledati svojih rojakov, ki se borijo z virusom, ki lahko botruje njihovi smrti, ko bi morali uživati v življenju."

Zaradi okužbe s koronavirusom je umrlo že več kot 900 oseb, okuženih je še več kot 40.000. Število umrlih je tako že preseglo število umrlih ob epidemiji sarsa leta 2003.