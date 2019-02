Jackie Stallone obžaluje lepotne operacije

97-letna Jackie Stallone, mama igralca Sylvestra Stallona, je bila že v mladosti ljubiteljica lepotnih popravkov in operacij, ki so se v njenem življenju vrstile ena za drugo. Prestala je povečanje ustnic, dvig očesnih vek, obrvi, vbrizgavanje različnih polnil in botoksa in še in še. Fotografi so jo nedavno ujeli med sprehodom po ulicah Los Angelesa, na nastalih fotografijah pa so opazne sledi lepotnih popravkov, ki jih je v preteklosti prestala.