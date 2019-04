Jacksonova družina vrnila udarec s svojim dokumentarcem

Po "bombastičnih" obtožbah o spolnih zlorabah, ki sta jih na račun pokojnega kralja popa v dokumentarcuLeaving Neverland izreklaWade Robson in James Safechuck, se je zdaj njegova družina odzvala s svojim dokumentarcem Investigating Neverland (Preiskovati Neverland). V njem je novinar Liam McEwanintervjujal več sorodnikov in ljudi blizu Michaelu, ki ga vsi branijo pred grozljivimi obtožbami.

Jacksonova nečakinja Brandi Jackson tako podrobno opisuje, kako se je prvič srečala z Robsonom, ko je bila leta 1991 stara okoli devet let. Postala sta najboljša prijatelja in sta potem hodila skoraj desetletje. "Vse je bilo v redu, dokler ni bil star 17 ali 18 let, ko sem opazila, da se je njegovo vedenje spremenilo. Takrat me je začel varati. Vedno, ko sem ga soočila s temi stvarmi, mi je rekel, da to ni res. Neprestano je lagal,"je pojasnila.

"Vedno je bil nekakšen oportunist. Ve, kako se je postaviti v različne situacije, ki mu bodo koristile na finančni način. Ko pri zaposlitvah drugje ni bil uspešen, je bil to njegov naslednji izhod," je nadaljevala Brandi. Njena zveza z Robsonom je bila izpuščena iz filma Leaving Neverland. "To bi diskreditiralo stvari, ki jih tam trdi. Zanimivo je, da misli, da lahko izbriše deset let življenja," je podvomila v njegovo iskrenost.



Če bi imela možnost, da se sooči z Robsonom, bi mu 37-letnica dejala, da naj preneha lagati, saj se ji zdi, da je obupano pogolten po denarju. "Moj stric je skrbel zanj in je zelo veliko pomagal njegovi družini," je prepričana.

Jacksonov dolgoletni tehnični direktor Brad Sundberg prav tako pravi, da ni bil nikoli prepričan, da bi se katera od trditev o zlorabah dogajala ob njegovi prisotnosti v studiu. "V milijonih let nisem nikoli videl otroka okoli Michaela Jacksona, ki je deloval, kot da so bili v stiski, poškodovan ali zlorabljen. Ne morem položiti roke na Biblijo in reči: v tej sobi se ni nič zgodilo. A nikoli ni bilo nobenega občutka o kakršni koli kršitvi,"je po telefonu povedal Sundberg.

Taj Jackson, Michaelov nečak, je dejal, da pisem, naslovljenih na Wadea in Jamesa, ki jih pokazali v dokumentarcu, ne bi smeli imeti za čudne, saj je Michael tovrstna sporočila pisal vsem sorodnikom in najbližjim.