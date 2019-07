Jacksonovi oboževalci domnevni žrtvi tožijo zaradi 'blatenja imena'

62-letna francoska medicinska sestra Myriam Walter, velika oboževalka Michaela Jacksona ne verjame, da bi bil njen idol lahko pedofil. "Vem, da to ni mogoče. To je pokvarjeno, da bi naredili spektakel in zaslužili," je izjavila. Walterjeva je zdaj v eni izmed treh skupin oboževalcev, ki na francoskem sodišču zaradi obrekovanja tožijo Jacksonovi domnevni žrtvi Wadea RobsonainJamesa Safechucka.

Jackson je umrl leta 2009, Robson in Safechuck, zdaj stara 41 in 37 let, pa sta v štiriurnem dokumentarcu podrobno opisala svoje izkušnje z Jacksonom in načine na katere ju je zapeljal in spolno zlorabljal, ko sta bila mladoletna, konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Čeprav ne prebivata v Franciji, pa ju tožijo v državi, kjer je nezakonito pokojnikom očitati kazniva dejanja. Ameriški odvetniki, ki zastopajo Robsona in Safechucka, so povedali, da par nima pripomb na tožbo. Uradniki na sodišču v severnem mestu Orleans, kjer je bila zadeva obravnavana v začetku tega meseca, so potrdili, da par ni bil prisoten in da nimata pravnega zastopnika.

Robsona in Safechucka oboževalci tako tožijo za simbolično vsoto enega evra, zaradi "škode, povzročene spominu pokojnika". "Ne gre za denar, temveč za srce," je povedal Emmanuel Ludot, odvetnik, ki zastopa oboževalce.

Walterjeva, ki je predsednica ene od skupin skupnosti MJ, ki ima 600 članov, se je udeležila prve sodne obravnave. "Imel je veliko srce. Ni prav, da take obtožbe izrečejo proti nekomu, ki ni več živ, da bi se branil," je povedala na sodišču. Sodišče naj bi sodbo podalo 4. oktobra letos.