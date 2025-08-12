Jacob Elordi in Olivia Jade Giannulli naj bi se razšla

Po poročanju portala People sta se po slabih štirih letih zveze razšla igralec Jacob Elordi in Olivia Jade Giannulli , vplivnica in hči modnega oblikovalca Mossima Giannullija . Nobeden od zvezdnikov javno še ni komentiral domnevnega razhoda.

Mediji so že več mesecev ugibali o tem, ali je par še skupaj. Prvič so ju romantično začeli povezovati decembra 2021, ko so ju opazili v Los Angelesu na kavi. Elordi in Giannulli naj bi v štirih letih zvezo nekajkrat začasno prekinila. Elordi, ki je zaslovel z vlogami v seriji Evforija ter v filmih Priscilla, Saltburn in The Kissing Booth, je bil pred tem v zvezi z manekenko Kaio Gerber.

Olivia Jade se je skupaj s starši leta 2019 znašla v središču fakultetnega škandala, ko sta starša, tako kot nekateri drugi zvezdniki, svojima hčerkama s pomočjo vrtoglavih podkupnin omogočila šolanje na prestižni fakulteti v Kaliforniji.