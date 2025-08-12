Svetli način
Tuja scena

Jacob Elordi in Olivia Jade Giannulli naj bi se razšla

Los Angeles, 12. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Igralec Jacob Elordi in vplivnica Olivia Jade Giannulli naj bi se razšla, poročajo ameriški mediji. Par se je od leta 2021, ko so ju prvič opazili skupaj, že nekajkrat začasno razšel.

Po poročanju portala People sta se po slabih štirih letih zveze razšla igralec Jacob Elordi in Olivia Jade Giannulli, vplivnica in hči modnega oblikovalca Mossima Giannullija. Nobeden od zvezdnikov javno še ni komentiral domnevnega razhoda.

Mediji so že več mesecev ugibali o tem, ali je par še skupaj. Prvič so ju romantično začeli povezovati decembra 2021, ko so ju opazili v Los Angelesu na kavi. Elordi in Giannulli naj bi v štirih letih zvezo nekajkrat začasno prekinila. Elordi, ki je zaslovel z vlogami v seriji Evforija ter v filmih Priscilla, Saltburn in The Kissing Booth,  je bil pred tem v zvezi z manekenko Kaio Gerber

Olivia Jade se je skupaj s starši leta 2019 znašla v središču fakultetnega škandala, ko sta starša, tako kot nekateri drugi zvezdniki, svojima hčerkama s pomočjo vrtoglavih podkupnin omogočila šolanje na prestižni fakulteti v Kaliforniji.

jacob elordi Olivia Jade Giannulli razhod
