Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno živela skupaj

Jada Pinkett Smith se je po besedah vira blizu igralke pred dvema letoma ponovno preselila k možu, igralcu Willu Smithu, potem ko sta nekaj časa živela ločeno. "Sta srečna in se ljubita ter sta si, tako kot zmeraj, predana," je povedal vir, ki je razkril, da je par nedavni praznik neodvisnosti ZDA preživel v zvezdnikovem domačem kraju v Filadelfiji.

Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno zaživela skupaj. FOTO: Profimedia

54-letna igralka je oktobra 2023 presenetila z razkritjem, da z Willom že sedem let ne živita skupaj. "Še vedno ugotavljava, kaj bova storila. Trudiva se in zares se ljubiva, zato bova ugotovila, kaj je za naju najboljše," je takrat povedala Jada, ki je decembra istega leta dejala, da je bil škandal na podelitvi oskarjev, ko je njen mož zaradi domnevne žaljivke stekel na oder in udaril Chrisa Rocka, v resnici rešil njun zakon. "Po vseh teh letih, ko sem ugotavljala, ali bom zapustila Willa, sem po tisti klofuti ugotovila, da mu bom vedno stala ob strani," je priznala v pogovoru za Daily Mail. "Kdo ve, kam bi zašlo najino razmerje, če se to ne bi zgodilo?" je še pristavila.