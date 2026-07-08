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Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno živela skupaj

Los Angeles, 08. 07. 2026 07.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jada Pinkett Smith in Will Smith

Jada Pinkett Smith in Will Smith po burnem obdobju znova živita zakonsko srečo. Igralski par, ki je pred leti razkril, da živita ločeno, naj bi ponovno zaživel skupaj, kot je za People povedal vir, pa sta si predana in se ljubita.

Jada Pinkett Smith se je po besedah vira blizu igralke pred dvema letoma ponovno preselila k možu, igralcu Willu Smithu, potem ko sta nekaj časa živela ločeno. "Sta srečna in se ljubita ter sta si, tako kot zmeraj, predana," je povedal vir, ki je razkril, da je par nedavni praznik neodvisnosti ZDA preživel v zvezdnikovem domačem kraju v Filadelfiji.

Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno zaživela skupaj.
Jada Pinkett Smith in Will Smith naj bi ponovno zaživela skupaj.
FOTO: Profimedia

54-letna igralka je oktobra 2023 presenetila z razkritjem, da z Willom že sedem let ne živita skupaj. "Še vedno ugotavljava, kaj bova storila. Trudiva se in zares se ljubiva, zato bova ugotovila, kaj je za naju najboljše," je takrat povedala Jada, ki je decembra istega leta dejala, da je bil škandal na podelitvi oskarjev, ko je njen mož zaradi domnevne žaljivke stekel na oder in udaril Chrisa Rocka, v resnici rešil njun zakon.

"Po vseh teh letih, ko sem ugotavljala, ali bom zapustila Willa, sem po tisti klofuti ugotovila, da mu bom vedno stala ob strani," je priznala v pogovoru za Daily Mail. "Kdo ve, kam bi zašlo najino razmerje, če se to ne bi zgodilo?" je še pristavila.

Preberi še Jada Pinkett Smith: Z Willom že sedem let ne živiva več skupaj

Zakonca naj bi po navedbah nekega vira revije People januarja 2025 še vedno živela v ločenih domovih. "Recite temu, kakor želite. Živita vsak svoje življenje, a nista pretrgala stika," je dejal, nekdo drug pa je dodal, da kljub temu, da že več let ne živita skupaj, sta še vedno par.

Zakonca sta se v minulih letih v javnosti skupaj pojavila le nekajkrat. Septembra 2025 so ju opazili med večerjo v eni od restavracij v Kaliforniji, pred mesecem pa sta skupaj odpotovala v Pariz, kjer sta si ogledala modno revijo sina Jadna, ki je postal kreativni direktor modne hiše Christian Louboutin.

Jada in Will sta pred oltar stopila decembra 1997, skupaj pa imata sina in hčerko. Igralec ima z nekdanjo ženo Sheree Zampino še enega sina.

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