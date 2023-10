Jada Pinkett Smith in Will Smith skušata rešiti zakon

Jada Pinkett Smith je dejala, da z možem Willom Smithom , s katerim že od leta 2016 živita ločeni življenji, še nista dvignila rok nad njunim zakonom. Kot je povedala 52-letnica, kljub temu, da se v javnosti pogosto pojavljata skupaj, ne živita več v isti hiši. Igralka je po presenetljivi novici za NBC razkrila, da se par osredotoča na to, da bi ohranil in pozdravil svoj zakon.

Par je naslovnice medijev polnil leta 2022, ko je Smith med podelitvijo oskarjev stekel na oder in prisolil klofuto komiku Chrisu Rocku , ki se je pošalil na račun Jadine frizure, kot je priznal pozneje, pa takrat ni vedel, da ima zvezdnica alopecijo. Zakonca Smith sta se na prireditvi pojavila skupaj in si stala ob strani po škandalu, ki je spremljal klofuto, zato nihče ni pomislil, da je njun zakon v škripcih.

"On ne more biti idealen partner, jaz pa ga moram sprejeti kot človeka, kakršen je. Enako mora storiti tudi on. Oba si želiva ljubiti drug drugega," je še dodala in na vprašanje, ali se lahko zgodi, da bi ponovno skupaj zaživela, odgovorila, da se tudi to lahko zgodi.

Zvezdnica je nedavno priznala, da je razmišljala tudi o uradni ločitvi, a na koncu tega ni zmogla, saj si želi zakon rešiti pred dokončnim propadom. Razlog za klavrno stanje, v katerem se je znašlo njuno partnerstvo, je pripisala več dejavnikom, do leta 2016 pa sta bila od vsega truda že izčrpana.

Da v njuni zvezi škripa, se je govorilo že leta 2020, ko naj bi se igralka zapletla z umetnikom Augustom Alsino. Zakonca Smith sta se spoznala leta 1994, ko se je Jada udeležila avdicije za serijo Princ z Bel-Aira, in se tri leta pozneje tudi poročila. Zakonca imata dva skupna otroka, Jadena in Willow, Will pa ima še sina Treyja iz prvega zakona.