Jada Pinkett Smith o zasvojenosti: Čudež je, da še živim

Igralka Jada Pinkett Smith je v pogovorni oddaji Red Table Talk , ki jo vodi skupaj z materjo Adrienne in hčerjo Willow , odkrito spregovorila o težavah, ki jih je imela v preteklosti z alkoholom in mamili. Povedala je, da se sedaj, ko je zasvojenost odpravila, čudi, ker sploh še živi.

Jada je priznala, da je po tem, ko je v mladosti razvila odpornost na alkohol, začela tega kombinirati z ekstazijem in travo. "Kozarec rdečega vina je bil zame kot kozarec vode, ker sem se navadila na ta hud udarec. Tudi v srednji šoli sem veliko pila, in ko sem prišla v Kalifornijo, sem si delala koktajle. Torej ekstazi, alkohol, trava. Naj povem, da sem si privoščila manjšo zabavo. Nisem jemala drog, za katere sem menila, da povzročajo zasvojenost. Ampak te tri stvari sem jemala skupaj, to je bil moj koktajl." Nadaljevala je, da je na tak način njen prag omamljenosti postal zelo visok, saj ji dve steklenici alkohola nista zadoščali, zato je za hitrejši in močnejši učinek posegla še po ekstaziju in travi.

49-letna zvezdnica je dejala, da sicer med tednom ni pila, se pa je zato zabavala ves vikend. "Nisem bila tak človek, ki bi pil vsak dan, bila sem punca za vikend zabave, ki so trajale od četrtka do ponedeljka zjutraj."

Jada je mamila popolnoma prenehala jemati po tem, ko se je na snemanju filma Trčeni profesor ustrašila za svoje zdravje: "Omamljena sem šla v službo in imela slabo reakcijo na ekstazi. Onesvestila sem se in vsem dejala, da sem imela v steklenički z vitamini verjetno stara zdravila. Vendar vam bom povedala, kaj sem nato storila. Zbrala sem se in nadaljevala snemanje. To je bilo zadnjič." Dodala je, da sedaj le še občasno popije kozarec vina, na koncu pa dejala, da sebe dojema kot čudež, ker je preživela to težko obdobje.