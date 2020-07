Jada Pinkett Smith po večkratnem zanikanju priznala afero z 20 let mlajšim

Pred nekaj tedni je 27-letni pevec August Alsina v intervjuju dejal, da je imel romantično razmerje z igralko Jado Pinkett Smith , s tem pa naj bi se celo strinjal tudi njen soprog Will Smith . Sprva je igralka govorice zanikala , zdaj pa je priznala, da sta s soprogom pred približno štirimi leti in pol začasno prekinila zvezo zato, ker sta kasneje mislila tudi vložiti ločitvene papirje. Medtem pa je imela igralka krajšo afero.

"Z Augustom sva postala prijatelja takoj, ko sva se spoznala," je Jada pojasnila v novem videoposnetku na Facebooku in dodala, da je želela glasbeniku pomagati pri njegovem duševnem zdravju ter mu predlagala tudi nekaj alternativ, s katerimi bi lahko pomagal prebroditi težek čas. Spoznala sta se leta 2015, in sicer prek njenega sina Jadena Smitha. Jada je, medtem ko se je to dogajalo, dejala, da sta se ona in Will prebijala skozi težko razmerje in se razšla.

Jada Pinkett Smith in Will Smith sta že večkrat imela težave v zakonu.

"Želela sem se le počutiti dobro," je še pojasnila svojo odločitev za afero. "V veliko veselje mi je bilo, da sem nekomu omogočila, da se boljše počuti," je povedala."Tega sploh ne razumem kot prevaro."

"Na tej poti sem se veliko naučila o sebi in spopadla sem se lahko s svojo čustveno nezrelostjo in čustveno negotovostjo." Kasneje sta stike prekinila, govorice o njuni aferi pa so se začele junija, ko je Alsina v intervjuju zatrdil, da je bil v razmerju z Jado. "Popolnoma sem se predal temu razmerju in resnično gojim veliko ljubezni do nje," je takrat povedal August. "Temu sem se posvetil, popolnoma sem se prepustil ljubezni, veliko mi pomeni tudi to, da sem se resnično nekomu tako predal."

Vse od leta 2013 se v Hollywoodu šepeta o nenavadnem zakonu Jade in Willa Smitha, saj naj bi bila v odprtem razmerju. Poročila sta se leta 1997 in imata skupaj dva otroka, 22-letnega sina Jadena in 19-letno hčer Willow.