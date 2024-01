Jada Pinkett Smith razdelila splet: je podobna The Rocku ali Fat Joeju?

52-letnica je, nič hudega sluteč, objavila fotografijo sebe, sledilci v komentarjih pa so bili ponovno neizprosni. Med drugim so ji številni dejali, da je popolnoma neprepoznavna. Bolj kot to pa so presenetljivi komentarji, ki se sprašujejo, komu je zvezdnica bolj podobna. "Je to The Rock?" je eden od komentarjev, ki je v podobi zvezdnice prepoznal igralca Dwayna Johnsona. "Jada Pinkett Smith je videti kot The Rock iz leta 2012," "Jada je končno postala The Rock," in "Moral sem približati fotografijo, da sem se prepričal, da je to res ona," so si še sledili komentarji.