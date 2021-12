Jada Pinkett Smith se je sprijaznila z izgubo las

Jada Pinkett Smith se že leta bori z avtoimunsko boleznijo alopecijo, ki povzroča prekomerno izpadanje las. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram objavila videoposnetek, na katerem je svojim sledilcem pokazala linijo, kjer so ji skupaj z lasnimi mešički izpadli lasje. Ob videu pa je pripisala, da bosta z boleznijo postali prijateljici.

Jada Pinkett Smith že nekaj časa ne skriva, da trpi za avtoimunsko boleznijo – alopecijo. Bolezen povzroča prekomerno izpadanje las v šopih, ti pa izpadejo skupaj z lasnimi mešički in povzročijo plešavost. 50-letna igralka in pevka je ob videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu zapisala, da bosta z boleznijo postali prijateljici in sledilcem pokazala ravno linijo, v kateri so ji izpadli lasje.

icon-expand Jada Pinkett Smith FOTO: Profimedia

50-letnica je ob videu zapisala, naj nihče ne misli, da je prestala operacijo možganov in dodala: "Z alopecijo bova postali prijateljici ... pika!" V videoposnetku voditeljica pogovorne oddaje od blizu pokaže ravno linijo, kjer so ji izpadli lasje, in pove: "Na tej točki se lahko samo še smejim. Vsi veste, da se borim z alopecijo in kar naenkrat se pojavi ta linija tukaj. Kar pojavila se je in tole bo malce težje skriti. Zato sem se jo odločila kar pokazati, da me ne boste spraševali, kaj se je zgodilo. Nanjo bom položila nekaj okrasnih kamnov in si naredila krono."

Njeni oboževalci so njen pozitivni odnos pozdravili z navdušenjem, med komentarji pa so se znašli: "Lepa si kot vedno. To je tvoje mesto za tiaro," in: "Všeč mi je tole." Zvezdnica že nekaj časa dokumentira svojo izgubo las, poleti pa se je odločila za korak naprej in si po vzoru 21-letne hčerke Willow za svoj 50. rojstni dan pobrila lase. Takrat je na družbenem omrežju delila fotografijo nove 'pričeske', hči pa je pod njo zapisala: "Darilo je pravo, če je dano iz srca pravi osebi, ob pravem času na pravem mestu in ne pričakujemo ničesar v zameno."

O svoji bolezni pa je spregovorila tudi v eni izmed epizod svoje pogovorne oddaje The Red Table Talk leta 2018: "Bilo je grozno, ko se je začelo. Bila sem pod prho, ko sem opazila, da imam roke polne las. Sama pri sebi sem vzkliknila 'O moj bog, ali postajam plešasta?' Moji lasje so bili pomemben del moje identitete. Skrb zanje je bil moj ritual in izbira, ali bom imela lase, je bila moja. Nekega dne pa sem se zavedala, da morda nikoli več ne bom imela te izbire."