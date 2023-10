Jada Pinkett Smith spregovorila o klofuti na oskarjih: Vsi so krivili mene

Chris Rock se je na odru ob podelitvi oskarjev nesrečno pošalil na račun pričeske Jade Pinkett Smith , ki je posledica njene bitke z alopecijo. Šala je izzvala reakcijo igralkinega moža Willa Smitha , ki je odvihral na oder in komiku prisolil klofuto. Po škandalu so se pojavile govorice, da je prav Jada svojega moža nagovorila, naj naredi nekaj glede Chrisove potegavščine.

"Neverjetno je, kako daleč je šlo. Toda hkrati razumem, glede na lažno pripoved, ki kroži o tem, da sem prešuštnica in varam Willa," je povedala za revijo People . Verjame namreč, da morajo ljudje vedno najti krivca za vse. "Ljudje ne vedo, kaj se dogaja v zakulisju, a vsekakor me ni presenetilo, da so krivili mene. A spoznala sem, da je to le človeška narava," je dejala.

Will je takoj po udarcu pojasnil, da njegova žena ni imela nič z njegovo reakcijo na Chrisovo potegavščino. "Sam sem se odločil, Jada ni imela nič opraviti s tem. Oprosti draga. Rad bi se opravičil svojim otrokom in družini za škandal, ki sem jim ga povzročil," je julija lani dejal Will.

Jada in Will sta poročena od leta 1997, skupaj imata otroka Jadena in Willow, Will pa ima še sina Treya, ki ga je dobil z nekdanjo ženo Sheree Zampino. Javnost pa je sedaj zvezdnica presenetila z izjavo, da živita ločeno. Na vprašanje o stanju njunega zakona je Jada odgovorila: "Še vedno poskušava ugotoviti." Nato je razkrila, da v času podelitve oskarjev leta 2022, ko je Will udaril Chrisa Rocka, že šesto leto nista živela več kot zakonca.