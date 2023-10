Jada Pinkett Smith trdi, da je imel Tupac Shakur alopecijo

"Mislim, da Tupac ni nikoli govoril o alopeciji, za katero je trpel," je povedala za People. Pinkett Smithova je zatrdila, da so se Shakurjeve težave z izpadanjem las začele po tem, ko ga je policija leta 1991 aretirala v Oaklandu v Kaliforniji. Kultni raper je pozneje proti policistom vložil tožbo v višini 10 milijonov evrov zaradi policijskega nasilja, na koncu pa so se poravnali za 42 tisoč evrov.

"Ko je bil v severni Kaliforniji s policisti, ki so ga pretepli, je začel izgubljati lase," se je spominjala Pinkett Smithova. "In njegovi vzorci alopecije so bili veliko bolj ekstremni kot moji." 52-letnica je prepričana, da je slavni raper svoje stanje pred javnostjo skrival, ker so bili takrat drugačni časi. "Mislim, da Pac ni nikoli govoril o svoji alopeciji, vendar je bil videti zelo dobro tudi s plešasto glavo," je dejala. "Ampak to je bilo v času in v obdobju, ko preprosto ni hotel govoriti o tem."

Igralka je kljub vsemu prepričana, da bi Shakur, ki je leta 1996 podlegel strelom, sedaj odprto govoril o alopeciji, če bi bil še živ. To počne tudi sama, čeprav je priznala, da je bila ob pojavu prvih simptomov zelo prestrašena in je bilo to zanjo grozljivo. "Nekega dne sem bila pod tušem, potem pa sem imela samo prgišče las v rokah. To je bil eden tistih trenutkov v mojem življenju, ko sem se dobesedno tresla od strahu," je mama dveh otrok priznala v svoji pogovorni oddaji leta 2018.