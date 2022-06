Jada Pinkett Smith: Upam, da se bosta Will in Chris Rock pobotala

"Kar se tiče podelitve oskarjev. Upam, da bosta ta dva inteligentna in sposobna moška dobila priložnost, da se bosta pogovorila in pobotala. V stanju, v kakršnem je svet danes, potrebujemo oba in tudi vsi mi potrebujemo drug drugega bolj kot kadar koli do sedaj," je svoje upanje izrazila voditeljica in igralka ter dodala: "Do takrat pa bova z Willom počela to, kar sva počela zadnjih 28 let – poskušala ugotoviti to stvar, ki se ji reče skupno življenje."