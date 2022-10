Jada Pinkett Smith v knjigi spominov o zapletenem zakonu z Willom Smithom

Igralka in voditeljica spletne pogovorne oddaje Red Table Talk bo v prihodnjem letu izdala knjigo. Novi projekt Jade Pinkett Smith, ki zaenkrat še nima svojega imena in datuma izdaje, bo po poročanju tujih medijev razkril veliko o njenem življenju in lekcijah, ki se jih je v letih naučila. Verjetno najbolj težko pričakovan del knjige pa bo poglavje o 'zapletenem zakonu' z Willom Smithom.