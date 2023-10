Jada Pinkett Smith: Z Willom že sedem let ne živiva več skupaj

Čeprav je zakon Jade Pinkett Smith in Willa Smitha na zunaj videti praktično popoln, temu ni čisto tako. Igralka je v svoji knjigi z naslovom Vredna (Worthy) priznala, da z možem že več kot sedem let ne živita pod isto streho, čeprav sta se v javnosti vedno pojavljala skupaj kot srečen par. Po besedah zvezdnice se za ločitev preprosto ne more odločiti, saj si je obljubila, da bo vedno poskušala rešiti vse zakonske težave.

Jada Pinkett Smith in Will Smith sta poročena že 26 let. Dolgo se je trdilo, da je to eden najtrdnejših zakonov v Hollywoodu, zdaj pa je igralka šokirala s priznanjem, da z možem že sedem let ne živita več skupaj. "Vse do leta 2016 sva se trudila rešiti najine zakonske težave. Potem pa sva bila preveč izčrpana," je razkrila v svoji knjigi z naslovom Vredna (Worthy).

icon-expand Jada Pinkett Smith in Will Smith že sedem let ne živita več skupaj. FOTO: Profimedia

52-letna zvezdnica in 55-letni zvezdnik sta se odločila, da odločitve, da ne bosta več živela pod isto streho, ne bosta obešala na veliki zvon. V javnosti sta se še vedno pojavljala skupaj in 'igrala' srečen zakonski par. Tako je bilo tudi na lanskoletni podelitvi oskarjev, ki je vsem ostala v spominu po tem, kako je 'mož' Will zaradi žalitve svoje 'žene' Jade prisolil klofuto nesramnemu Chrisu Rocku. "Še vedno se imava rada," je povedala o igralčevi potezi, obenem pa dodala, da jo je sprva presenetilo, da se je tako potegnil zanjo, saj sta že več let živela ločeno. "Bila sva družina, a ne več mož in žena," je poudarila ter priznala, da na igralca takrat ni več gledala kot na moža. "Ko me je poimenoval žena, sem se zdrznila in zavedla situacije," je iskreno dodala.

Da njun na videz popolni zakon le ni tako popoln, sta igralca spoznala že zelo kmalu. "Mislim, da sva oba živela v svojih fantazijah in bila prepričana o tem, kakšna bi morala biti druga oseba, kljub temu pa še vedno ugotavljava, kaj točno je šlo narobe," je Jada povedala v intervjuju za revijo People. Kljub vsemu se za uradno ločitev nista odločila. "Obljubila sem si, da nikoli ne bo razloga, da se ločiva. Vse bova prebrodila. In te obljube preprosto nisem mogla prelomiti," je o svojih dvomih še spregovorila igralka in dodala, da se še vedno trudita rešiti zakon.