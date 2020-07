Jada Pinkett Smith zanikala afero z 20 let mlajšim pevcem

Jada in njen mož, igralec Will Smith, se nenehno borita proti govoricam, da živita v odprtem zakonu. V preteklosti so se že pojavila namigovanja, da se je igralka znašla v aferi s 27-letnim pevcem Augustom Alsino, sedaj pa je tudi on sam spregovoril o ljubezni, ki jo čuti do skoraj dvajset let starejše zvezdnice.

Pevec August Alsina je v novem intervjuju za jutranjo oddajo ene od ameriških televizij povedal, da je imel romantično razmerje z igralko Jado Pinkett Smith. 27-letnik je celo zatrdil, da je za vse to vedel celo njen mož, igralec Will Smith.''Z Willom sva sedla in se po moško pogovorila o njuni preobrazbi iz poročenega para v življenjsko partnerstvo, o čemer sta Will in Jada že spregovorila v javnosti. To njuno razmerje ne vsebuje nobenih romantičnih gest ali fizičnega stika,''je povedal pevec in dodal: ''Will mi je celo dal svoj blagoslov!'' 48-letnica je sedaj vse navedbe s pomočjo svojega predstavnika za javnost ostro zanikala.

icon-expand Jada Pinkett Smith je od Augusta starejša več kot dve desetletji. FOTO: Profimedia

August Alsina je Jado spoznal v letu 2015, in sicer prek njenega sina Jadena Smitha. Postal je blizu celotni družini, z njimi je celo počitnikoval na Havajih in se leto kasneje s člani družine udeležil podelitve nagrad BET. Alsina vztraja, da je njuno razmerje pomenilo nekaj več: ''Popolnoma sem se predal tej zvezi, ki je trajala leta, globoko jo ljubim in do nje čutim izjemno količino ljubezni. Predal sem se razmerju, v to sem dal sebe celega. Če sedaj umrem, bo v redu, saj vem, da sem se nekomu popolnoma predal. In imel to osebo resnično rad. To sem doživel in sedaj vem, kako je to čutiti, nekateri ljudje tega nikoli ne doživijo, zato se počutim blagoslovljen.''

icon-expand August Alsina na podelitvi nagrad BET. FOTO: Profimedia

Pevec je povedal še, da Jadi ne zameri, ker o razmerju ni spregovorila tudi sama, ampak se obenem zaveda, da je za svoja dejanja odgovoren sam in tega bremena ne more prenašati na druge. ''Nisem človek, ki bi delal težave in ne maram drame. Drama name slabo vpliva. Družino Smith zelo spoštujem in jo imam rad, saj so zame vsi kot družina,''je še dodal zvezdnik.

Na govorice se je odzval Jadin predstavnik za stike z javnostjo in jih popolnoma zanikal:''Absolutno nič od tega ne drži!'' Vse od leta 2013 se v Hollywoodu šepeta o nenavadnem zakonu Jade in Willa Smitha, saj naj bi bila v odprtem razmerju. Jada je v preteklih intervjujih že govorila o tem, da soprog lahko počne, kar želi, če se le ima na koncu moč pogledati v ogledalo. Drug drugega pa ne naslavljata kot 'zakonca', temveč kot 'življenjska partnerja'.

icon-expand Jada in Will Smith zase pravita, da sta drug drugemu življenjska partnerja. FOTO: AP