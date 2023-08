Jada Pinkett Smith: Zdi se, da se lasje želijo vrniti

Jada Pinkett Smith je na Instagramu razkrila, da so ji po diagnozi alopecije ponovno začeli rasti lasje. Dodala je, da ji deli lasišča še vedno povzročajo težave, a da se veseli napredka. O diagnozi je v preteklosti sicer odprto spregovorila in se z izgubo las tudi sprijaznila. Njena pričeska je bila v lanskem letu povod za zloglasen trenutek na podelitvi oskarjev, ko je Will Smith zaradi neslane šale na račun Jadine gole glave udaril komika Chrisa Rocka.

Jada Pinkett Smith je sledilcem na družbenem omrežju Instagram zaupala, da so ji ponovno začeli rasti lasje. "Zdi se, da se lasje želijo vrniti," je zapisala in dodala, da ji nekateri deli lasišča sicer še vedno delajo težave. S sledilci je delila dve fotografiji, eno brez las, ki je nastala v preteklosti, in eno, ki je nastala sedaj. Na njej ima igralka kratke platinaste lase.

Igralka se že leta bori z avtoimunsko boleznijo alopecijo, ki povzroča prekomerno izpadanje las. Pred dvema letoma je na spletu delila videoposnetek, ob njem pa zapisala: "Z alopecijo bova postali prijateljici, pika."

O svoji bolezni pa je spregovorila tudi v eni izmed epizod svoje pogovorne oddaje The Red Table Talk leta 2018, ko je priznala, da je bila sprva zelo prestrašena, ko je pod prho ugotovila, da so njene dlani polne las. "Moji lasje so bili pomemben del moje identitete. Skrb zanje je bil moj ritual in izbira, ali bom imela lase, je bila moja. Nekega dne pa sem se zavedala, da morda nikoli več ne bom imela te izbire." Ne le o spopadanju z boleznijo, igralka je javno spregovorila tudi o metodah zdravljenja, s katerimi je skušala zaustaviti izpadanje las.