Jada Pinkett Smith zgrožena zaradi komentarjev o hčeri

Jada ter sin Jaden sta zgrožena nad dejanjem, ki ga je v obliki videoposnetka na ogled postavil znani Youtuber. Shane Dawson je namreč objavil posnetek, na katerem se dotika ter neprimerno komentira takrat zgolj 11-letno Willow Smith , ki je upodobljena na plakatu. Družina sedaj 19-letne Willow je popolnoma šokirana zaradi objave in dejanje označuje kot nagnusno.

Pinkett Smithova in sin sta nestrinjanje s posnetkom jasno pokazala na omrežju Twitter, kjer sta izrazila svoje mnenje. Jada je na kratko zapisala: ''Dovolj imam izgovorov.''

''Kot spolni objekt predstavljaš enajstletnico, ki je moja sestra. To je daleč od smešnega in niti približno ni v redu,''je zapisal glasbenik in igralec, ki se je v preteklosti ob očetu Willu Smithu že pojavil v filmu V iskanju sreče.