Jaden Smith na grammyjih z maketo graščine na glavi

Jaden Smith , sin Willa Smitha in Jade Pinkett Smith, je na rdeči preprogi grammyjev požel precej pozornosti. Poglede ljudi je kradel z nenavadno in izstopajočo opravo: na glavi je nosil maketo črne graščine, skozi katero je 'kukal' njegov obraz.

Jaden, ki zaenkrat še ni razkril zgodbe za svojo zanimivo opravo, se je podelitve udeležil s sestro Willow, ki je bila nominirana v dveh kategorijah. Glasbenica je na rdeči preprogi v svetlikajočem se nedrčku in ujemajočih se spodnjicah pokazala veliko gole kože.

Na grammyjih je bil tudi njun oče Will, ki bo po dveh desetletjih ponovno izdal glasbeni album, ki bo nosil naslov Based on a True Story. Za Smithom je sicer nekaj pestrih let, od odmevne zaušnice, ki jo je na oskarjih prisolil Chrisu Rocku, do izida biografije njegove soproge Jade, ki je razkrila, da že več let živita ločeno ter ob tem ljubezen javno izpovedala nekdanjemu izbrancu, pokojni hip-hop legendi Tupacu Shakurju.