Jaden Smith se je ponorčeval iz lastnih komentarjev, ki jih je izrekel pred leti

Jaden Smith se je pred kratkim ponorčeval iz lastnih komentarjev, ki jih je pred štirimi leti izrekel v nekem radijskem intervjuju. Zvezdnik se je leta 2018 norčeval iz svojih takrat 19-letnih vrstnikov, predvsem iz njihovih navad in govorice, uporabniki družbenih omrežij pa mu vrnili milo za drago. Jaden se je hitro znašel in se jim pridružil, delil pa je celo mem, ki so mu ga namenili.

Jaden Smith je leta 2018 gostoval v radijski oddaji voditelja Big Boya, v kateri je spregovoril o glasbeni karieri, novem singlu ICON in odraščanju v družini s slavnimi starši. Med intervjujem se je dotaknil tudi svojih sovrstnikov in tega, kako se sem razlikuje od njih. Mladi Smith je bil namreč prepričan, da je na njegovo mišljenje vplivalo predvsem to, da je bil večino časa obkrožen z odraslimi ljudmi.

icon-expand Jaden Smith FOTO: Profimedia

"Zelo vesel sem, da sem otroštvo preživel obkrožen z več odraslimi kot sovrstniki. Od njih sem prevzel več stvari kot od otrok svoje starosti. Gibam se v krogu sovrstnikov in jih opazujem, kako se obnašajo in govorijo. Slišim samo nekaj besed: telefon, sebek, stari," je svoje sovrstnike opisoval Smith.

"Sam pri sebi razmišljam, ali se lahko, prosim, pogovarjamo o politiki, ekonomiji in stanju, v katerem je trenutno svet. Se lahko pogovarjamo o okoljskih problemih ali o drugih stvareh? Brez skrbi, še vedno se rad družim in sem zelo prilagodljiv. Rad poslušam glasno glasbo in se gibljem v množici v Atlanti, a hkrati vedno iščem neko novo stvar. Preprosta zabava me ne zadovolji," je takrat še dejal Jaden.

Kmalu po tem, ko je izrekel te besede, je Twitter pregoreval od komentarjev, v katerih so se igralčevi sovrstniki norčevali iz njega, Jaden pa je ustvaril objavo, v kateri se sam norčuje iz komentarjev, ki jih je izrekel na njihov račun. V objavi na Twitterju je objavil svojo brezizrazno fotografijo, nad njo pa primer pogovora z dekletom, ki jo sprašuje, ali bi se pogovarjala o ekonomiji ali politiki. Dekle mu kratko in jedrnato odvrne, da se ne želi pogovarjati o teh stvareh, on pa preprosto odvrne "V redu".