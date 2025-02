Jaden Smith se je s svojim videzom poklonil zgodovini Transilvanije

OGLAS

Jadenu Smithu je umetnost zelo pomembna. 26-letni sin Willa Smitha in Jade Pinkett Smith je s svojo opravo na podelitvi Grammyev požel ogromno pozornosti. Za dogodek, ki sta se ga udeležila tudi njegov oče in sestra Willow Smith, je Jaden oblekel črno Louis Vuitton obleko po meri, z belim gumbom in črno kravato. Toda najbolj opazen del njegovega videza je bilo popolnoma črno, po meri izdelano pokrivalo - maketa graščine. Gre za vampirsko hišo, ki jo je izdelala ABODI Transylvania v sodelovanju z umetnikom Szilveszterjem Makójem.

Jaden Smith FOTO: Profimedia icon-expand

"Celoten proces ustvarjanja pokrivala je bila fantastična izkušnja, od skiciranja do testiranja in izvedbe," je podjetje zapisalo v objavi, deljeni na Instagramu. "Umetniško pokrivalo združuje skrivnostno eleganco ABODI Transylvania z drznim, modernim oblikovanjem, ki ga navdihuje transilvanska zgodovina in vampirske legende Bathori," so dodali.

Ustanoviteljica podjetja Dora Abodi, ki uporablja legende in folkloro Transilvanije kot navdih za počastitev globoke zgodovine svoje družine z državo je dejala: "Področji mode in glasbe sta namenjeni užitku in iskanju ustvarjalnosti, kar omogoča posameznikom, da se svobodno izražajo in izkusijo življenje in umetnost v največji možni meri." Njene kreacije so v preteklosti nosile zvezde, kot so Taylor Swift, Kylie Jenner in Lady Gaga.

