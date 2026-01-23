Jaden Smith v Parizu šokiral z rdečimi zobmi

Sin Willa Smitha in Jade Pinkett Smith je na pariškem tednu mode predstavil svojo prvo kolekcijo za prestižno francosko znamko Christian Louboutin, svoj prihod pred fotografe pa začinil z markantnimi rdečimi ličili.
Omenjena moška kolekcija je prvi veliki projekt Jadena Smitha za legendarno modno hišo in že buri duhove. Smith, ki je na položaj kreativnega direktorja prišel lansko jesen, je kolekcijo zasnoval kot most med tradicijo in eksperimentalnim pristopom. Meša klasične oblike z drznejšimi, bolj vizualnimi elementi, v liniji pa je ključna tudi ikonična rdeča barva, ki je prisotna v škornjih, loafersih in celo krznenih plaščih.
Na predstavitvi kolekcije sta sina podprla tudi slavna starša, ki se zadnja leta le redko skupaj pojavljata v javnosti. Zvezdniški par so namreč nazadnje skupaj fotografirali pred štirimi meseci v Los Angelesu.
Odtujena zakonca sta za to priložnost oblekla ujemajoča monokromatična črna oblačila, dogodek pa sta podprla s čevlji modne hiše Louboutin.
