Tuja scena

Jaden Smith v Parizu šokiral z rdečimi zobmi

Pariz, 23. 01. 2026 09.07 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
Jaden Smith

Jaden Smith je obiskovalce pariškega tedna mode šokiral s svojim živo rdečim nasmehom. V francoski prestolnici je premierno predstavil svojo prvo kolekcijo za prestižno znamko Christian Louboutin kot kreativni direktor moške linije.

Sin Willa Smitha in Jade Pinkett Smith je na pariškem tednu mode predstavil svojo prvo kolekcijo za prestižno francosko znamko Christian Louboutin, svoj prihod pred fotografe pa začinil z markantnimi rdečimi ličili.

Omenjena moška kolekcija je prvi veliki projekt Jadena Smitha za legendarno modno hišo in že buri duhove. Smith, ki je na položaj kreativnega direktorja prišel lansko jesen, je kolekcijo zasnoval kot most med tradicijo in eksperimentalnim pristopom. Meša klasične oblike z drznejšimi, bolj vizualnimi elementi, v liniji pa je ključna tudi ikonična rdeča barva, ki je prisotna v škornjih, loafersih in celo krznenih plaščih.

Jada Pinkett Smith in Will Smith
Jada Pinkett Smith in Will Smith
FOTO: Profimedia

Na predstavitvi kolekcije sta sina podprla tudi slavna starša, ki se zadnja leta le redko skupaj pojavljata v javnosti. Zvezdniški par so namreč nazadnje skupaj fotografirali pred štirimi meseci v Los Angelesu.

Preberi še Odtujena zakonca Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj v Parizu

Odtujena zakonca sta za to priložnost oblekla ujemajoča monokromatična črna oblačila, dogodek pa sta podprla s čevlji modne hiše Louboutin.

jaden smith Louboutin pariz teden mode

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
assassin911
23. 01. 2026 10.33
Ah, če je ta normalen je potem še kdo.
Odgovori
0 0
