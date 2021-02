Jadranka Kosor objavila fotografijo iz mladosti in navdušila sledilce

Nekdanja hrvaška premierka je na Twitterju objavila fotografijo starejšega datuma in pri tem navdušila mnoge. V besedilu se je navezala na to, da se v teh časih mnogo raje vrača v preteklost k tedanjemu veselju in radosti.

Jadranka Kosor, ki je bila na položaju predsednice hrvaške vlade med letoma 2009 in 2011, je po objavi na Twitterju prejela številne komplimente in lepe besede. Objavila je namreč svojo fotografijo iz mladosti in objavi dodala tudi krajši zapis. 67-letnica je napisala: ''Da ne komentiram vseh potopov sedanjosti, grem spet v preteklost. Smeh, radost.'' ''Smeh in radost krasita vsako lepo mladost. Lepa si bila takrat, kot si tudi sedaj,''se je na njeno objavo odzval eden od pristašev Kosorjeve. Mnoge od sledilcev pa je zanimalo tudi, katerega leta je nastala objavljena fotografija, vendar Jadranka na vprašanja ni odgovorila. Nekaj moških uporabnikov pa ji je tudi dvorilo:''Ostal sem brez besed. Moram priznati, da bi se z vami z veseljem sprehodil po Maksimirju.'' Svoj pogled pa je dodala tudi ena od sledilk, ki je napisala:''V vaši generaciji pravijo, da so bili mnogi fantje zaljubljeni v vas!''