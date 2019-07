Jagger je že pri dvajsetih začel varčevati za penzijo

Mick Jagger je že v mladosti mislil na starost, saj je bil prepričan, da ne bo rockal, ko bo star 60 let.

Pevec rockerske zasedbe The Rolling Stones je svoj status kralja seksa, drog in rock'n'rolla nekako okrnil z odkritjem, da je že v mladosti načrtoval svojo penzijo. Svojemu računovodji je namreč povedal, da bo potreboval kup denarja, ki ga mora prihraniti, saj pri šestdesetih ne bo več skakal po odru in pel, kar pa je nekaj, kar je dodobra prekršil, saj tudi pri 76 letih še ne kaže znakov, da bi se ustavil.

Znano je sicer, da je Jagger kot bister mladenič študiral na londonski ekonomski šoli, hkrati pa je razmišljal o karieri zavarovalnega agenta. "Pogovarjala sva se o penziji, dejal mi je, da ne misli peti rock'n'rolla, ko bo star 60 let. Zdelo se mu je naravnost smešno, da bi kot mladenič pel tudi pri šestdesetih," je za časopis The Guardian zapisal Lawrence Myers.

Jagger je nedavno prestal operacijo srca in se po nekaj mesecih uspešno vrnil na ameriške odre v okviru turneje No Filter, sicer pa je v svoji karieri nakopičil skoraj 290 milijonov evrov premoženja.