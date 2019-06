Jagger: Počutim se precej dobro

Ameriški del turneje naj bi pričeli 20. aprila v Miamiju, kar pa so potem prestavili in bodi zdaj začeli koncertirati 21. junija v Chicagu. Kot je napovedal Jagger, naj "bi ponudili stvari, ki jih doslej še niso", a bodo igrali tudi stare klasike.

Kot vemo, so Micka Jaggerja aprila hospitalizirali zaradi nujne operacije na srcu, ko so mu čez nekaj dni zamenjali srčne zaklopke, zaradi česar je morala legendarna zasedba The Rolling Stones preložiti svojo ameriško turnejo. A Jagger, ki je v odlični formi, se je že kmalu po operaciji vrnil v telovadnico, v prvem intervjuju po operaciji pa povedal, da je stanje spodbudno.

"Najljubše pesmi, ki jih ljudje radi slišijo, so Paint it Black, Honky Tonk Women, Satisfaction in podobne. A ne izvajamo vedno vseh, včasih samo eno, dve, a je približno deset favoritov. Ne vem, kako bi se ljudje počutili, če ne bi zaigrali nobenega izmed njih. Mislim, da bi ljudje rekli, oh, to je malce nerodno, prišel sem, da bi to slišal. Zdaj preživim tri ali štiri mesece na leto na turneji, kar se mi zdi precej dobro ravnotežje," je povedal Sir Mick.