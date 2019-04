Jagger se že sprehaja naokoli

75-letni pevec zasedbe The Rolling Stones Mick Jagger se je po tednu dni od operacije srčnih zaklopk že oglasil svojim oboževalcem in objavil fotografijo na družbenih omrežjih, na kateri je v bejzbolski kapici, v supergah in temni srajci, nasmejan, ob cvetočem spomladanskem drevesu. "Sprehod v parku," je zapisal rocker, ki bi moral s Stonesi pričeti ameriško turnejo 20. aprila v Miamiju, ki pa so jo zaradi njegove operacije premaknili na letošnje poletje.

Jagger naj bi okreval že po šestih tednih in mu zaenkrat kaže odlično, dobil pa je tudi veliko spodbudnih besed oboževalcev, ki so komentirali, kako "močan je", da"deluje kot nov", da je "jekleni mož", da mu želijo "hitrega okrevanja" in podobno.

Podobno so mu že pred operacijo zaželeli tudi soborci v skupini, saj je Keith Richards tvitnil "Mick, vedno smo tukaj zate!", Ronnie Wood pa je oboževalce potolažil, da "upa, da se bodo kmalu spet videli na koncertih".