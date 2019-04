Jagger uspešno prestal operacijo srca

75-letni rockerMick Jagger iz zasedbe The Rolling Stonesje moral na nujno operacijo srčnih zaklopk. Operacijo je uspešno prestal, a bo moral še štiri do pet dni ostati v bolnišnici v New Yorku na opazovanju, v primeru seveda, da bi prišlo do kakšnih komplikacij, kot je na primer krvavitev. Zdravniki so pevčevo zdravstveno težavo na srcu sicer odpravili s pomočjo katetra in se s tem izognili zahtevnejši operaciji, pri kateri bi morali odpreti njegov prsni koš.

Zasedba The Rolling Stones je morala zaradi resnega zdravstvenega stanja Micka Jaggerjapreložiti severnoameriško turnejoNo Filter.

"Zares sovražim, da sem vas tako pustil na cedilu. Zelo hudo mi je, da moramo prestaviti turnejo, a bom trdo delal, da bom spet lahko čim prej nared za turnejo. Še enkrat se vsem iskreno opravičujem," pa je pred dnevi v svoji izjavi v opravičilo oboževalcem sporočil Jagger.

Ameriško turnejo naj bi Stonesi pričeli 20. aprila v Miamiju, zaenkrat pa kaže, da jo bodo preložili na julij.