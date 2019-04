Jaggerju bodo zamenjali srčne zaklopke

75-letni rocker Mick Jagger iz zasedbe The Rolling Stones bo moral po nasvetu svojih zdravnikov na nujno operacijo srčnih zaklopk. Čeprav rockerji niso takoj razkrili, čemu je vzrok za preložitev njihove ameriške turneje, naj bi 75-letnik po napovedih popolnoma okreval, saj je sicer v izredni telesni kondiciji za svoja leta, operirali pa ga bodo v New Yorku.

"Micku so zdravniki svetovali, da ne more na turnejo, ker potrebuje zdravljenje, a upamo, da se bo na oder vrnil čim prej," so na svojem Facebook profilu čez vikend zapisali Stonesi.

"Zares sovražim, da sem vas tako pustil na cedilu. Zelo hudo mi je, da moramo prestaviti turnejo, a bom trdo delal, da bom spet lahko čim prej nared za turnejo. Še enkrat se vsem iskreno opravičujem," pa je v svoji izjavi oboževalcem sporočil Jagger.