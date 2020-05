Jaime King zahtevala ločitev in prepoved približevanja, zdaj se je oglasil mož

"Kyle je bil globoko užaloščen zaradi Jaimeinega poskusa pridobitve sodnih odredb, ki temeljijo izključno na lažnih trditvah, ne da bi mu kdor koli dal možnost za odziv," je v torek za Yahoo Entertainment povedal Newmanov tiskovni predstavnik.

"Z odločitvijo je bil zelo zadovoljen, in sicer da je sodnik kljub temu dovolil, da njuna otroka ostaneta v njegovi oskrbi," je nadaljeval njegov tiskovni predstavnik. "Ker Kyle sam skrbi za otroka, ki sta bila pri njem že med pandemijo, je še naprej popolnoma osredotočen na to, da zagotovi, da sta otroka na prvem mestu. Kyle želi le najboljše za vso družino in upa, da bo Jaime lahko našla mir in pomoč, ki jo potrebuje."Po poročanju revije People je 41-letna igralka ''pretresena''.