Jake Gyllenhaal na rdeči preprogi prvič z izbranko

Jake Gyllenhaal in francoska manekenka Jeanne Cadieu sta skupaj že od leta 2018, a sta svoje razmerje vedno skrbno skrivala pred očmi javnosti. Po treh letih sta se odločila skupaj stopiti pred fotografske objektive na rdeči preprogi. Udeležila sta se newyorškega filmskega festivala, kjer so premierno predvajali film The Lost Daughter Jakove sestre, igralke Maggie Gyllenhaal, v katerem se je prvič preizkusila kot režiserka.

Dogodek je bil precej družinsko obarvan, 40-letni Jake in 25-letna Jeanne sta namreč na premieri pozirala z Maggie in njenim možem, igralcem Petrom Sarsgaardom. Zvezdniška para sta bila oblečena ujemajoče, saj je imela Maggie temnomodro žametno obleko, njen mož pa suknjič enake barve. Jake je izbral zelen žametni suknjič in belo majico, ki se je ujemala s svetlo obleko njegove izbranke.