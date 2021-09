Jake Gyllenhaal: Nihče me še ni obtožil, da smrdim

Igralec Jake Gyllenhaal je v intervjuju, ki ga je imel z novinarjem Timesa, želel razjasniti govorice, ki so zakrožile, in sicer da se ne tušira prav pogosto. Higienske navade znanih in njihovih otrok so v zadnjem času postale ena popularnejših tem, pozornost pa sta pritegnila Mila Kunis in Ashton Kutcher, ki sta izjavila, da svoja otroka okopata šele, ko sta vidno umazana.

Jake Gyllenhaal se je v nedavnem intervjuju dotaknil govoric, da njegove higienske navade niso najboljše, spregovoril pa je tudi o času, ki ga preživlja s svojima nečakinjama. 40-letnik, ki si želi lastne družine, je predan stric, ki z nečakinjama preživi veliko časa. "Mislim, da me je nekdo vprašal, kako pogosto se tuširam, kar se mi je v tistem trenutku zdelo nekoliko vsiljivo. Moj odgovor je bil temu primeren, saj sem odgovoril, da to včasih počnem. To je sprožilo govorice, da se ne tuširam prav pogosto," je o govoricah dejal igralec, ki ga sicer vse to ne moti, saj mu še nihče ni rekel, da smrdi.

icon-expand Jake Gyllenhaal FOTO: Profimedia

"V redu je, še nihče me ni obtožil, da smrdim. Seveda se tuširam. Največkrat v parfumu Luna Rossa," se je pošalil zvezdnik, ki reklamira novo toaletno vodo znamke Prada. 40-letnik je pred tem v intervjuju za Vanity Fair dejal: "Vedno bolj sem prepričan, da je vsakodnevno tuširanje nepotrebno. Prepričan sem, da so dobre manire in svež dah tisti, ki štejejo. Tega se držim. Tam zunaj je cel svet, ki se ne tušira, in to je zelo dobro za kožo." Gyllenhaal je o svojih higienskih navadah spregovoril, potem ko sta Mila Kunis in njen mož Ashton Kutcher gostovala v podcastu Daxa Sheparda in dejala, da svoja otroka skopata šele, ko na njiju opazita umazanijo. Tudi Dax in njegova žena Kristen Bell sta priznala, da svojih hčera ne kopata vsak dan.