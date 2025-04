Jake Gyllenhaal o intimnih prizorih z Jennifer Aniston: Bilo je zelo mučno

Danes 44-letni Gyllenhaal je v oddaji The Howard Stern Show priznal, da je bil tako kot mnogi drugi v tistem času zaljubljen v igralko iz serije Prijatelji , film Pridna punca pa so snemali v času, ko je zvezdnica igrala lik Rachel Green v priljubljeni seriji.

Leta 2016 je igralec za revijo People razkril, da je bil v igralko zaljubljen že leta in da mu ni bilo lahko z njo snemati filma. "Bil sem, ja. To je vse, kar bom rekel. Bilo je čudovito. Ni bilo težko, bi rekel," je takrat izjavil. "Čudno je, intimni prizori so nerodni, ker te gleda 30 do 50 ljudi. To me ne vznemirja. Večino časa je čudno in zdi se mehansko. Kot bi bil ples, koreograf pa stoji za kamero," je še dejal.

Da bi mu olajšala stvari, je Aniston domnevno predlagala, da mednju položijo blazino, ki bi služila kot preventivni ukrep. "Če pogledam nazaj, mislim, da je bil to pravzaprav Jenniferin predlog, bila je zelo prijazna in je to predlagala, preden smo začeli," se je spominjal Gyllenhaal.