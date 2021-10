Jake Gyllenhaal o snemanju z Jennifer Aniston: Bilo je mučno

Igralec Jake Gyllenhaal te dni promovira svoj najnovejši film The Guilty. Tokrat je gostoval v oddaji The Howard Stern Show, kjer je voditelju zaupal, da je bilo težko snemati ljubezenske prizore z Jennifer Aniston v filmu The Good Girl, saj mu je bila soigralka tedaj zelo všeč.

"O da, bilo je resnično mučno," je priznal. "A hkrati ni bilo mučno. Mislim, bila je nekakšna mešanica obojega."

"Čudno, ampak snemanje ljubezenskih prizorov je nerodno, ker dogajanje gleda 30, 50 ljudi. To me ne vznemirja," je dejal 40-letni Gyllenhaal. "To je nenavadno tehnično. In poleg tega gre za ples, koreografiraš (gibe) za kamero," je pojasnil igralec in dejal, da so ljubezenski prizori enaki pretepaškim, ker moraš pri obojih dobro izpiliti gibe oziroma koreografijo.

Skoraj 20 let po izidu filma je igralec dejal, da se iz snemanja ljubezenskih prizorov z Anistonovo najbolj spominja, da je uporabil blazino. "To je bilo zgolj preventivno in blazina se običajno uporablja pri snemanju horizontalnih prizorov,« je dejal, nato pa še dodal, da je bila blazina v bistvu ideja Anistonove.