Jake Paul obiskal svojo lepo zaročenko na olimpijskih igrah

Jake Paul vse v življenju počne na veliko in luksuzno. In tako živi tudi njegova zaročenka Jutta Leerdam, hitrostna drsalka, ki se trenutno na olimpijskih igrah v Italiji bori za odličja. Nizozemska zvezdnica zaenkrat ni dosegla še ničesar, a njen dragi se je odločil, da si kljub temu zasluži nekaj 'malenkosti'. Tako jo je obiskal v Cortini in jo presenetil z luksuznimi darili.
Poleg velikega šopka vrtnic je ameriški youtuber svoji dragi napisal pismo, v katerem je zapisal, kako ponosen je nanjo, da si zasluži biti na tem tekmovanju in da jo ima rad. Mladenko sta tako šopek kot tudi pismo zelo ganila, skupaj pa sta nato v luksuznem avtomobilu posnela tudi video za svoje otroke. "Živijo najini otroci, ki se še niste rodili. Tukaj vaši starši. Vaša mama je trenutno v lovu na zlato. Zelo je mlada in zelo lepa," je v videu, ki ga je delil tudi na družbenih omrežjih, povedal vplivnež in še enkrat dodal, da ima svoje še nerojene otroke zelo rad.
26-letnica in njen zaročenec sicer zelo rada delita utrinke svojega zasebnega življenja na družbenih omrežjih. Živita nič kaj skromno, lepa Nizozemka, ki jo večina medijev opisuje kot eno najlepših, pa se več kot očitno zelo zvezdniško tudi obnaša. Nedavno je bila tako deležna ostrih kritik, ker je na tekmovanje priletela z zasebnim letalom, prav tako pa tudi zato, ker ne daje izjav za medije. Osorno je dejala, da se želi osredotočiti na tekme, svoje življenje pa tako ali tako deli na družbenih omrežjih, kjer ničesar ne skriva, in se ji zdi to povsem dovolj za zanimanje javnosti.
Jake Paul je ameriška medijska osebnost, boksar in nekdanji zvezdnik platforme Vine. Svojo kariero je začel na družbenih omrežjih, kjer je postal znan po svojih smešnih videoposnetkih. Kasneje se je preusmeril v boks, kjer je nastopil na več profesionalnih dvobojih, pogosto proti drugim znanim osebnostim iz sveta zabave in športa. Je tudi soustanovitelj podjetja Team 10, ki se ukvarja z upravljanjem talentov na spletu.
Hitrostno drsanje je tekmovalni šport, v katerem drsalci tekmujejo v hitrosti na ledu. Obstajata dve glavni disciplini: kratke proge (short track) in dolge proge (long track). Na dolgih progah drsalci tekmujejo na ovalni stezi s 400 metri, pri čemer se posamezniki ali pari borijo za najboljši čas. Kratke proge pa vključujejo več drsalcev na manjši stezi, kjer je dovoljen tudi fizični stik med tekmovalci, kar pogosto vodi do dramatičnih preobratov in padcev.
Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta, ločeno poletne in zimske igre vsaki dve leti. Njihovi začetki segajo v starodavno Grčijo, kjer so bile del verskega obreda v Olimpiji. Sodobne olimpijske igre je leta 1896 oživel Pierre de Coubertin. Igre združujejo športnike z vsega sveta v duhu miru, prijateljstva in fair playa, pri čemer države tekmujejo za zmago v različnih športnih disciplinah.
