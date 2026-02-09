Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jake Paul v solzah: zaročenka podrla olimpijski rekord

Milano, 09. 02. 2026 20.02 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Jutta Leerdam, Jake Paul

Le nekaj trenutkov po tem, ko je olimpijski rekord v ženskem hitrostnem drsanju na 1000 metrov podrla njena rojakinja, je Jutta Leerdam stopila na led in vso konkurenco pustila za seboj. Ko je v cilju spoznala, da ni le osvojila zlata, ampak še izboljšala najboljši olimpijski čas, je po mnenju mnogih najlepša olimpijka bruhnila v solze. Čustev ni skrival niti njen zaročenec Jake Paul, ki je vse skupaj spremljal s tribune.

27-letna Jutta Leerdam si bo letošnje olimpijske igre vsekakor zapomnila. Ne le da je osvojila tako želeno zlato medaljo, pri tem je podrla še olimpijski rekord, ki ga je le nekaj trenutkov pred tem postavila rojakinja Femke Kok. Ko je Jutta v cilju spoznala, kaj je pravkar dosegla, jo je obšel val čustev in solze so ji stekle po licih. Jutta se je v cilj pripeljala z rezultatom 1:12,31, tretja je bila Japonka Miho Takagi.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
FOTO: AP

Čustev ni uspel skriti niti njen zaročenec, vplivnež in boksar Jake Paul, ki je napeto tekmo spremljal s tribune. Ko je njegova izbranka prečkala cilj, je kontroverzni Paul skočil na noge in zajokal. Čustvena je bila tudi njegova mati, ki je sedela poleg njega, in Juttina družina.

Preberi še Jake Paul obiskal svojo lepo zaročenko na olimpijskih igrah

Poročali smo, da je ameriški vplivnež obiskal Milano, kjer je izbranko presenetil z luksuznimi darili. Poleg velikega šopka vrtnic je svoji dragi napisal pismo, v katerem je zapisal, kako ponosen je nanjo, da si zasluži biti na tem tekmovanju in da jo ima rad. Mladenko sta tako šopek kot tudi pismo zelo ganila, skupaj pa sta nato v luksuznem avtomobilu posnela tudi video za svoje še nerojene otroke.

Jake Paul
Jake Paul
FOTO: AP

Spomnimo, zvezdnik družbenih omrežij in športnica sta se zaročila lani med oddihom v otoški državi Saint Lucia. "Komaj čakava, da bova skupaj za vedno," je zvezdnik napisal na Instagram in s sledilci delil galerijo fotografij posebnega trenutka.

Jutta Leerdam Jake Paul olimpijske igre zmaga

Na ledu tekmici, v življenju zaročenki: 'Med igro je moja sovražnica'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
09. 02. 2026 20.19
Zoprna ba ba
Odgovori
0 0
DJ-Pero
09. 02. 2026 20.11
Ha,ha,ha... kako čustveno. :)))
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Babi Dinka nad banko
Babi Dinka nad banko
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527