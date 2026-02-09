Jake Paul v solzah: zaročenka podrla olimpijski rekord

27-letna Jutta Leerdam si bo letošnje olimpijske igre vsekakor zapomnila. Ne le da je osvojila tako želeno zlato medaljo, pri tem je podrla še olimpijski rekord, ki ga je le nekaj trenutkov pred tem postavila rojakinja Femke Kok. Ko je Jutta v cilju spoznala, kaj je pravkar dosegla, jo je obšel val čustev in solze so ji stekle po licih. Jutta se je v cilj pripeljala z rezultatom 1:12,31, tretja je bila Japonka Miho Takagi.

Jutta Leerdam FOTO: AP

Čustev ni uspel skriti niti njen zaročenec, vplivnež in boksar Jake Paul, ki je napeto tekmo spremljal s tribune. Ko je njegova izbranka prečkala cilj, je kontroverzni Paul skočil na noge in zajokal. Čustvena je bila tudi njegova mati, ki je sedela poleg njega, in Juttina družina.

Poročali smo, da je ameriški vplivnež obiskal Milano, kjer je izbranko presenetil z luksuznimi darili. Poleg velikega šopka vrtnic je svoji dragi napisal pismo, v katerem je zapisal, kako ponosen je nanjo, da si zasluži biti na tem tekmovanju in da jo ima rad. Mladenko sta tako šopek kot tudi pismo zelo ganila, skupaj pa sta nato v luksuznem avtomobilu posnela tudi video za svoje še nerojene otroke.

Jake Paul FOTO: AP